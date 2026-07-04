أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، صبيحة اليوم السبت، على مراسم تنصيب علي كساسي مديرًا عامًا للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وهذا تنفيذًا لتعليمات الوزير.

وجرت مراسم تنصيب المدير العام الجديد علي كساسي بحضور المفتش العام للوزارة، والمدير العام للحركية واللوجستية. والمدير العام للإدارة العامة، ومديرة التنظيم والشؤون القانونية، إلى جانب الإطارات المركزية والرؤساء المدراء العامون لفروع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

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