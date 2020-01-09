تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون

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تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الخميس، تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري.

وجرى حفل التنصيب بمقر التلفزيون الجزائري، تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة الاتصال، فاطمة الزهراء طيب الزريمي.

وأعربت الزريمي باسم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر عن شكرها لرباحي على الجهد الذي بدله خلال توليه مهامه على رأس مؤسسة التلفزيون.

وعبرت عن يقينها بأن صحفيي المؤسسة وجميع موظفيها سيواصلون عملهم بكل احترافية ومهنية مع سعيدي.

من جهته، قدم المدير العام بالنيابة المنصّب شكره الجزيل عن الثقة التي وضعت فيه، متمنيا أن يكون في مستوى هذه الثقة.

ودعا جميع عمال المؤسسة إلى الاستمرار في العمل سويا باحترافية.


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