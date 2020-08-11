تنصيب فرقة الدعم والتدخل الأولي للإنقاذ تحت الردوم في ميلة

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية ميلة، اليوم الثلاثاء، عن تنصيب فرقة الدعم والتدخل الأولي للإنقاذ تحت الردوم في الولاية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الفرقة متواجدة بالقرب من الإقامة الجامعية “عبد الحفيظ بوالصوف” بعاصمة الولاية وتتكون من 153 عنصر من مختلف الرتب.

وأوضح بيان المديرية بأن هذه الفرقة تضم أطباء مجهّزين بكافة العتاد والتجهيزات اللازمة للتدخل في حال الكوارث الطبيعية، قدموا من ولايتي أم البواقي وباتنة .

وذكرت البيان بأن تنصيب هذه الفرقة يأتي في إطار استراتيجية المديرية العامة للحماية المدنية للتدخل السريع والناجع لإسعاف وإجلاء المنكوبين في حال تسجيل هزّات أرضية ارتدادية قوية قد تتسبب في أضرار تهدّد الأشخاص.

كما أوضحت ذات المصالح عن توفير كل الوسائل المادية والبشرية لأجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والعمل على منع تفشي فيروس “كورونا” في أوساط المواطنين، خصوصا المتضررين من الهزّتين الأرضيتين.