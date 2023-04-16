تنصيب فريق العمل المكلف بوضع خارطة طريق لتوجيه الاستثمار في التطبيقات النووية للاستخدام الطبي

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة. على تنصيب فريق العمل المشترك بين القطاعات المكلف بوضع خارطة طريق لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي.

وحسبما جاء في بيان للوزارة فإن مراسم التنصيب التي جرت بمقر الوزارة عرفت حضور، أعضاء فريق العمل. ممثلي قطاعات، الطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومحافظة الطاقة الذرية.

ويكلف فريق العمل، “اعتبارا من اليوم، بإعداد وتقديم خطة عمل ملموسة. تسمح باستخدام أوسع وأكثر أمانا وفعالية للتقنيات والتطبيقات النووية. في مجال مكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي”، وفق البيان.

كما ذكرت الوزارة انه وتطبيقا لتعليمات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء. ليوم الأحد 5 فيفري الماضي، عقد كل من وزير الطاقة والمناجم، وزير الصحة. وزير الصناعة الصيدلانية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في 26 فبراير الفارط، على مستوى محافظة الطاقة الذرية. اجتماعا تنسيقيا بخصوص الإسراع بتطوير التطبيقات النووية في مجال الصحة. وكذا استخدامات تقنيات الطاقة النووية في مكافحة السرطان والعلاج الاشعاعي و الطب النووي.