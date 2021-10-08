تنصيب فريق عمل قطاعي لتزويد السوق الوطنية بالأدوية

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، على التنصيب الرسمي لفريق عمل قطاعي. بغية التكفل بإشكالية تزويد السوق الوطنية بالأدوية. لاسيما بالمواد الخاصة بمعالجة مرض السرطان.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة. فإن فوج العمل جاء تبعا لتعليمات الوزير الأول المتعلقة بتزويد السوق الوطنية بالأدوية، لاسيما بالمواد الخاصة بمعالجة مرض السرطان. كما أن فريق العمل، المنصّب على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، مكلّف بتقييم وإثراء إقتراحات قطاعات الصناعة الصيدلانية والصحة بغية التكفل بإشكالية توريد هذه الأدوية. مشيرا إلى أن أشغال مختلف الإجتماعات ستكلّل بإعداد توصيات وتقرير يتم تقديمه للوزير الأول.

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وأشار بن باحمد، خلال كلمته في افتتاح أشغال الإجتماع الأوّل لفريق العمل القطاعي المنصب. إلى أهمية المنهج القطاعي التشاوري والتوافقي. والذي يتسم، حسبه بتعاون مختلف الفاعلين”. مشددا على جميع الأطراف تبني “منهجية بناءة” بغرض الوصول إلى حلول دائمة لهذه الإشكالية.

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