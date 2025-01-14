تنصيب فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات

أشرف رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، اليوم، على تنصيب فوج العمل المكلف بالنظر في المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات.

وحسب بيان لمجلس الأمة، نوّه رئيس مجلس الأمة بالحرص والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية، إلى هذين المشروعين بالنظر إلى أهميتهما في المشهد السياسي للبلاد.

انطلاقًا من دور المشروع الأول المتعلّق بالأحزاب السياسية في تنظيم الحياة السياسية في البلاد. وتكريس المفهوم الحقيقي للممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب أوّلاً.

وبدءا من القاعدة، ودور المشروع الثاني المتعلّق بالجمعيات في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفعاليات تنظيمات المجتمع المدني داخل المجتمع. مع التمييز الدقيق بين المهام الموكلة والصلاحيات المحدّدة لكل من الأحزاب والجمعيات.