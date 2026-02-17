تنصيب فوج العمل المكلّف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، على مراسم التنصيب الرسمي لفوج العمل المكلّف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يأتي تنصيب هذا الفريق، الذي يضم خبراء وطنيين من ذوي الكفاءة العالية في المجال، في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، الهادفة إلى عصرنة منظومة مراقبة مطابقة السلع والخدمات. وتثمين الإمكانيات الوطنية في مجال التحليل ومراقبة الجودة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني، ودعم المناولة والإنتاج المحلي، وكذا سلامة وصحة المستهلك.

وقد تمّ هذا التنصيب عقب إنجاز جرد أولي للإمكانات الوطنية المتوفرة في مجال التحليل ومراقبة المطابقة. شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية بالإضافة إلى مراكز البحث العلمي.

وقد أفضت هذه العملية إلى تحديد وتوثيق القدرات التقنية والبشرية المتاحة. وإبراز شبكة واسعة من المخابر الوطنية، على أن تُستغل في المستقبل فيما يعزز السيادة التقنية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.