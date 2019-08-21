تنصيب فوج تفكير قطاعي لتعزيز استعمال الإنجليزية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنصيب فوج تفكير قطاعي، يضم مختصين في الميدان ومسؤولين بالإدارة المركزية.

ويكمن دور هذا الفوج في تقديم مقترحات عملية بخصوص تعزيز استعمال اللغة الانجليزية.

وطلب وزير القطاع بوزيد الطيب، من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات،اقتراح 6 خبراء من الأساتذة والباحثين المختصين والمؤهلين،لاسيما باللسانيات واللغة الانجليزية.

بالإضافة إلى موافاته ببياناتهم في أقرب الآجال من الإسم واللقب والرتبة والمؤسسة والهاتف والبريد الالكتروني.

وعن تاريخ تنصيب فوج التفكير،قال الوزير”سأبلغكم لاحقا بتاريخ تنصيب فوج التفكير القطاعي،والذي ينتظر أن يتم في الأسبوع الثالث من سبتمبر”.

وأشار بوزيد الطيب، أنه سيتم تنصيب فوج تفكير قطاعي مشترك، تحت إشراف الوزارة،ويضم ممثلي قطاعات عدة لاقتراح مخطط عمل متكامل.

ويدخل القرار، في إطار مساعي الوزارة لتحسين مرئية النشاط التعليمي والبحثي لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية.