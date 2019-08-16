تنصيب فوج عمل تحضيرا للندوة الوطنية حول “تحديات منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية”

أشرف أمس وزير التجارة سعيد جلاب على تنصيب فوج العمل المكلف بتحضير الندوة الوطنية حول تحديات منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وحسبما أفادت به الوزارة، فإن الندوة من المزمع عقدها يوم 07 أكتوبر 2019 بالمركز الدولي للمؤتمرات.

كما أن الندوة ستعرف مشاركة العديد من الدول، وزراء التجارة والخبراء الأفارقة.

وأضافت الوزارة، أن الندوة تهدف إلى تعميم وسائل وضع حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

بالإضافة إلى تحسيس المتعاملين الإقتصاديين حول الفرص الإقتصادية والتجارية في السوق الإفريقية.