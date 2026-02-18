تنصيب فوج عمل لإعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات والحافلات والدرّاجات النّارية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الثلاثاء، اجتماعا وزاريا مشتركا خُصّص لتنصيب فوج العمل متعدّد القطاعات المكلّف بإعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات والحافلات والدرّاجات النّارية، الذي سيُعتبر الوثيقة المرجعية لاحتساب نسب الإدماج المحققة من قبل المصنّعين، لتمكينهم من الحصول على المزايا التفضيلية التي يكرّسها الإطار التشريعي والتنظيمي المحدّد لهذا النشاط.

حيث ستُمكّن هذه الوثيقة المرجعية من وضع أساس صلب لإنشاء وتطوير شبكة وطنية متكاملة من المناولين. الناشطين في إنتاج مختلف القطع والأجزاء المتعلقة بهذه الصناعة. بهدف الرفع التدريجي من نسبة الإدماج الوطني، بما يساهم في إرساء صناعة حقيقية. ومستدامة للسيارات والاندماج الفعلي في سلاسل القيم ذات الصلة، فضلاً عن خلق مناصب عمل جديدة. ودائمة في مختلف الشعب المرتبطة بهذه الصناعة، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقليص فاتورة استيراد قطع الغيار والمكوّنات.

