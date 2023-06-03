تنصيب فوج عمل لإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة

سيتم غدا الأحد تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك، سيتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

وقال وزير المالية، لعزيز فايد، خلال إشرافه اليوم السبت على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية”، أنه “سيشرف بتكليف من الوزير الأول على تنصيب هذا الفوج” الذي يهدف لتعزيز الحافظة العقارية الاقتصادية الموجهة للاستثمار.

وسيتم عرض هذه الحافظة العقارية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

كما أبرز فايد “المزايا والمستجدات” التي جاء بها مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة

للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. لاسيما من ناحية تهيئة العقار الإقتصادي قبل منحه.

بالإضافة إلى التحفيزات الجبائية التي تضمنها قانون الاستثمار، على غرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

وأكد أن الحكومة الجزائرية قامت بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.

وفي المجال الجبائي، كشف فايد أنه سيتم “خلال أيام” تنصيب المجلس الوطني للجباية.