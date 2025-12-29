تنصيب فوج عمل لمتابعة مشروع إنشاء مركز لبحث الفيروسات ومصنع إنتاج اللقاحات

أشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، رفقة وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الصحة، على تنصيب فوج عمل وطني متعدّد القطاعات والتخصصات.

ويضم فوج العمل 22 عضوًا، ممثلين وخبراء عن قطاعات الدفاع الوطني، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والصناعة. والتعليم العالي والبحث العلمي و الوكالة الوطنية للأمن الصحي. ويسند إليه متابعة مشروع وطني استراتيجي يتمثل في إنشاء مركز متكامل للبحث في علم الفيروسات. إلى جانب مصنع وطني لإنتاج اللقاحات.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء قدرات وطنية متقدمة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج، بما يضمن الاكتفاء الوطني من اللقاحات. واستدامة الموارد الصحية، وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة التحديات الوبائية المستقبلية. فضلًا عن ترقية مكانة الجزائر على الخارطة العلمية والصحية إقليميًا ودوليًا.

وخلال كلمة بالمناسبة، شدّد وزير الصحة على أن فوج العمل يتحمّل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب الاحترافية والدقة والالتزام بأعلى المعايير العلمية الدولية. مؤكدًا أن المهمة لا تقتصر على متابعة المشروع فحسب. بل تشمل صياغة استراتيجية علمية متكاملة. من خلال تقييم الموارد وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات. بما يتماشى مع السياسة الصحية والصيدلانية الوطنية.

وأكد وزير الصحة أن نجاح هذا الفوج سيكون مؤشراً حقيقياً على مدى قدرتنا على العمل المشترك بين القطاعات. وفرصة لتحويل التحديات الصحية إلى رافعة للتقدم العلمي والتصنيع المستدام. ودعامة حقيقية للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الصحي.

كما دعا وزير الصحة أعضاء فوج العمل إلى التحلّي بروح الفريق والمسؤولية الوطنية، والعمل المشترك. من أجل تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي وتحويله إلى مرجع وطني ودولي في مجال البحث وإنتاج اللقاحات.

ومن جهته، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أن هذا المشروع استراتيجي. ويهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني، واستباق المخاطر الوبائية، وتطوير خبرة وطنية رفيعة المستوى. كما أشار إلى أنه من خلال توحيد الجهود الوطنية وتعبئة الكفاءات العلمية والتقنية والمؤسساتية. يمكن إنشاء بنية تحتية حديثة وآمنة تخدم المواطنين.

وأشار وزير الصناعة الصيدلانية إلى أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب الالتزام بالآجال المحددة. واتباع أعلى معايير الجودة والصرامة، لضمان تحويل المشروع إلى واقع ملموس.