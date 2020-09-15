تنصيب فوج عمل مشترك لحماية البيئة من مخاطر الأنشطة البترولية

تم اليوم الثلاثاء، تنصيب فوج عمل مشترك، لأجل وضع خطة وقائية لحماية البيئة من المخاطر الناجمة عن الأنشطة البترولية، حسب بيان لوزيرة البيئة.

ويأتي ذلك، بعد الحادثة البيئية المتمثلة في التسرب البترولي على مستوى الأنبوب OK1 بالوادي.

هذه الحادثة التي تم التحكم فيها من طرف مؤسسة سونطراك بالتنسيق مع مصالح وزارة البيئة، مما مكن من الحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.

ونظمت اليوم الثلاثاء، كل من وزارتي البيئة والطاقة، اجتماعا مشتركا، تم خلاله تنصيب فوج العمل المشترك، والذي يضم ممثلين عن كل من قطاع البيئة، والطاقة والموارد المائية.

وتأتي هذه اللجنة، لأجل وضع خطة وقائية لحماية البيئة من المخاطر الناجمة عن الأنشطة البترولية، وتهدف خصوصا إلى جرد المواقع الحساسة في شبكة أنابيب توزيع المحروقات.

بالإضافة إلى وضع خطط احترازية تتمثل في المسح الميداني للمناطق التي يمكن أن ينجم عنها حوادث مماثلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ذلك.

كما يشرف فوج العمل على إنجاز خريطة تقنية خاصة بالمناطق ذات الخطر المحتمل، والتي تحتوي على خطوط لنقل النفط والغاز.

مع تعزيز فرق المراقبة والصيانة وتصليح شبكة الأنابيب الناقلة للمحروقات، مدعمة ببرنامج لتجديد التجهيزات بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، تجنبا لأي حادث محتمل.