تنصيب فوج عمل مكلف بإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات والتخصصات مكلف بإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، اليوم الاثنين، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم.

وحسب بيان للوزارة، يهدف هذا المشروع الوطني، الذي سيكون تحت اشراف الوزير الأول والذي يترأسه قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى تجسيد سياسة الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتعليماته القاضية بتكريس العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطن وجعل المواطن محوراً مركزياً في مختلف السياسات العمومية وبرامج العمل الحكومي.

الأمر الذي يقتضي تطوير أدوات تحليلية شاملة ومندمجة، قادرة على تقديم تشخيص علمي دقيق ومتعدد الأبعاد بناء على مؤشرات ديموغرافية اجتماعية واقتصادية.

ويضم فوج العمل الذي أشرفت على تنصيبه السيدة الوزيرة جميع القطاعات الوزارية بالإضافة إلى المحافظة السامية للرقمنة، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، والديوان الوطني للإحصاء، والوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم، ومركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، فضلاً عن نخبة من الخبراء في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية.