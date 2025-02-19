تنصيب قضاة جدد مستشارين بالمحكمة العليا برئاسة الطاهر ماموني

أشرف الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، الطاهر ماموني، اليوم الأربعاء، على تنصيب الأعضاء الجدد لديها، إذ تم تنصيب 17 عضوا جديدا، منهم 8 قضاة تم نقلهم وترقية وظيفتهم بتعيينهم مستشارين بالمحكمة العليا، كما تم تعيين رؤساء ونواب المجالس القضائية الذين أنهيت لترقيتهم بالوظيفة، ليلتحقوا بمنصب مستشارين بالمحكمة العليا.

وحسب ما تحصلت عليه النهار “حصريا”، فإن القائمة الرابعة التي تضمنت رؤساء ونواب المجلس النشارة الذين أنهيت مهاهم وتمت ترقيتهم وظيفياً هم كالتالي:

حاج ميوب سيدي موسی کمال - رئيس مجلس قضاء سطيف سابقا.

طير سامية – رئيسة مجلس قضاء سكيكدة سابقا.

تبحريني عبد الحفيظ – رئيس مجلس قضاء مستغانم سابقا.

عياد عبد العزيز – رئيس مجلس قضاء المسيلة سابقا.

عمران عبد القادر – رئيس مجلس قضاء تيسمسيلت سابقا.

دريس مراد – رئيس مجلس قضاء الوادي سابقا.

بن عنان مصطفى – نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة سابقا.

جماد الشريف – نائب عام لدى مجلس قضاء البويرة سابقا.

بوسالم إبراهيم – نائب عام لدى مجلس قضاء سكيكدة سابقا.

تم تنصيبهم كأعضاء جدد مستشارين بالمحكمة العليا.

كما تضمنت القائمة الثالثة مجموع القضاة الذين تم نقلهم وترقيتهم لوظيفة مستشارين بالمحكمة العليا وهم كالتالي:

طافر محمد الصديق – رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر.

القاضية فاس ليديا – رئيسة الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر.

القاضي زروني محمد – نائب رئيس مجلس ورئيس غرفة بمجلس قضاء بسكرة،

معاريف نسيمة – رئيسة غرفة بمجلس قضاء البليدة.

جزائري نعيمة – رئيسة غرفة بمجلس قضاء البويرة.

سي أحمد حميدة – رئيسة غرفة بمجلس قضاء بجاية.

زغبة شهرزاد – رئيسة غرفة بمجلس قضاء سطيف.

كوحيل إيناس فريال – رئيسة غرفة بمجلس قضاء سطيف.

وجرت مراسم تنصيب الأعضاء الجدد بالمحكمة العليا، في جلسة احتفائية، برئاسة الرئيس الأول الطاهر ماموني، والنائب العام لديها، ورؤساء غرفة، وممثل النيابة العامة.