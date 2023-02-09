تم اليوم الخميس، تنصيب كريم بومزود رئيسا مديرا عاما بالنيابة لمؤسسة مترو الجزائر، خلفا لعلي أرزقي.

وأُنشأت مؤسسة مترو الجزائر سنة 1984 بصفتها صاحب مشروع مفوض من طرف وزارة النقل. من اجل تحقيق دراسات وإنجاز واستغلال شبكة النقل بالسكك الحديدية الحضرية سطحية و عبر الأنفاق المعروفة بمترو الجزائر.

وتقوم مؤسسة مترو الجزائر بإنجاز مشاريع في مجال النقل الحضري لحساب الدولة الجزائرية.

كما تقوم المؤسسة بضمان الدراسات والانجاز والاستغلال لمشاريع النقل الحضري للمسافرين. خاصة مشاريع المترو والترامواي بالإضافة إلى مشاريع النقل بالكوابل عبر عدة مدن بالجزائر.