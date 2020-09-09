تنصيب كمال بن فريحة مديرا عاما لنفطال

تم، اليوم، تنصيب كمال بن فريحة في منصب مدير عام لشركة نفطال.

وكان بن فريحة قد عين في 04 فيفري 2020 مديرا عاما بالنيابة لمؤسسة نفطال خلفا بلقاسم حرشاوي.

وشغل بن فريحة منصب مدير عام بالنيابة لنفطال منذ فيفري الماضي.

وتقلد بن فريحة عدة مناصب عليا في_الشركة و التسيير العالي ،واهم المناصب التي تولاها

مديرا لمقاطعة GPL نفطال البليدة، مديرا لمقاطعة CBR لنفطال الجزائر، مديرا تجاريا في المديرية العامة لنفطال،مديرا مركزيا للطيران لنفطال، مدير مركزي للشؤون التقنية لنفطال، ومديرا لفرع GPL لنفطال.

بن فريحة متحصل على شهادات جامعية عليا، وكان اولها ديبلوم مهندس دولة من كلية متعددة التقنيات الجزائر العاصمة و بعدها شهادة عليا في التسيير من المعهد الدولي للتسيير بفرنسا.