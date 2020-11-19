تنصيب كمال شفاي مديرا للصحة والسكان بولاية الشلف

تم اليوم الخميس، تنصيب مدير الصحة والسكان لولاية الشلف، كمال شفاي، خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1997.

وعمل كمال شفاي كمدير لعدة مؤسسات صحية بالوطن، كان آخرها مديرا عام للمركز الاستشفائي الجامعي بولاية البليدة منذ سنة 2014.

وفي كلمته، رحب الوالي لخضر سداس، بمدير الصحة الجديد، آملا منه أخذ الأمور مأخذ الجد.

وكذا الحرص على توفير المستلزمات الطبية وبالكميات الكافية لكل المؤسسات الصحية من أجل تقديم خدمات صحية تليق بتطلعات ساكنة الولاية.

وبالمقابل شكر الوالي المكلف السابق بتسيير مهام مديرية الصحة والسكان لولاية الشلف ا نصر الدين بن كرطالية على المجهودات المبذولة.

وشكره لحرصه على السير الحسن للمؤسسات الصحية بالولاية، خصوصا في هذه المرحلة التي تزامنت وانتشار وباء فيروس كورونا.