أشرف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الإثنين، على تنصيب لجنة التفكير حول إصلاح منظومة الخدمات الجامعية.

وحسب بيان للوزارة، تتكون هذه اللجنة من 16 عضوا، من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، ومديرين مركزيين بالوزارة.

وكذا عدد من مديري الخدمات الجامعية، وخبراء من مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية ومن تخصصات أخرى.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير على أهمية إصلاح الخدمات الجامعية من كل الجوانب والنواحي “الإيواء، الإطعام النقل والمنحة“.

ويأتي ذلك، بناء على توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، أثناء اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 09 أوت 2020.

كا قدم بن زيان، توجيهات للجنة وضرورة اعتمادها واستعانتها بكل الخبرات والتجارب المتعلقة بمنظومة الخدمات.

وفي هذا الصدد، تعهد الوزير بمد يد العون والمساعدة للجنة في القيام بإعداد تقريرها، ووضع كل المعطيات تحت تصرفها.