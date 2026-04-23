تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري اليوم الخميس بمقر الوزارة، على تنصيب لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير أن عمل اللجنة سيساهم في رسم إستراتيجية وطنية لصناعة الأدوية حسب الاحتياجات العلاجية. بما يعكس حرص القطاع على تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وضمان توفير الأدوية الضرورية ذات الجودة والفعالية. وهذا تماشيا وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بضرورة توفير الدواء لكل مريض.

كما أضاف البيان، فيما يتعلق بالمهام المنوطة باللجنة التي يترأسها البروفيسور عمار طبايبية والتي تضم 21 عضوا. يمثلون عدة قطاعات وزارية على غرار، الدفاع الوطني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الصيدلية المركزية للمستشفيات، معهد باستور. المركز الوطنية لليقظة الدوائية ومراقبة الأجهزة الطبية. بالإضافة كذلك إلى خبراء ومختصون في الطب والصيدلة وطب الأسنان، أشار الوزير إلى الخبرة العالية التي يتمتع بها ممثلو اللجنة التي من شأنها المساهمة في تحيين القائمة الوطنية للأدوية الأساسية. من خلال التقييم التقني و العلمي لاختيار الأدوية. التي تستجيب للأمراض الأكثر انتشارا في البلاد.

كما أكد الوزير أن نتائج عمل اللجنة سيسهم في مواكبة التطورات العلمية في مجال صناعة الأدوية وضمان توافق قائمة الأدوية الأساسية مع البرنامج الوطني للتصنيع والاستيراد. وهذا حسب الحالات العلاجية.

من جهته، رئيس اللجنة تقدّم بجزيل الشكر وعميق الامتنان على الثقة التي حظي بها من طرف وزير الصناعة الصيدلانية بتكليفه رئاسة اللجنة. مؤكّدًا التزامه ببذل أقصى الجهود والعمل بكل مسؤولية و صدق في مجال صلاحيات عمل اللجنة. وهذا خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.

