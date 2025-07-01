تنصيب لجنة الرياضيين الجديدة باللجنة الأولمبية الجزائرية

قامت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بتنصيب لجنة الرياضيين الجديدة، برئاسة البطلة السابقة زوبيدة بويعقوب.

وتمت مراسم التنصيب في مقر اللجنة، بحضور عدد من المسؤولين، يتقدمهم رئيس اللجنة عبد الرحمان حماد.

وتضم اللجنة رياضيين جزائريين بارزين، حسب ما نشرته هيئة “الكوا”، وتهدف إلى تمثيل مصالح الرياضيين، تقديم المشورة، نشر القيم الأولمبية، والمساهمة في تطوير القدرات الرياضية.

وأكد حماد، أن هذا التنصيب يعكس التزام اللجنة بإشراك الرياضيين في اتخاذ القرار، ضمن رؤية العهدة الأولمبية 2025-2028 تحت شعار “التميّز مهمتنا”.

وشهد الحفل حضور كلٍّ من الأمين العام خير الدين برباري، والمستشار علي زعتر، ومدير الرياضة ياسين أعراب. إذ تم الإعلان عن تنصيب زوبيدة بويعقوب، على رأس اللجنة التي تضم نخبة من الرياضيين الجزائريين أصحاب الخبرة والإنجازات.