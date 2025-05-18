تنصيب لجنة المشاعر المقدسة بمركز مكة لبعثة الحج الجزائرية

تم صباح السبت، تنصيب لجنة المشاعر المقدسة بمقر مركز مكة المكرمة التابع لبعثة الحج الجزائرية، تحت إشراف يوسف بارود رئيس مركز مكة المكرمة، وجمال عمي نائب رئيس المركز المكلف بالخدمة الميدانية، وفؤاد لعلاوي رئيس فرع الحماية والإرشاد بالبعثة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، حضر مراسيم التنصيب عدد من رؤساء اللجان الفرعية، إلى جانب أعضاء لجنة المشاعر. التي تعد من أهم اللجان الميدانية، نظرًا لحجم المهام الموكلة إليها في مراحل التصعيد إلى منى. عرفات، ومزدلفة، والتي تمثل جوهر مناسك الحج.

وأكد يوسف بارود، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه اللجنة في إنجاح موسم الحج، من خلال التنسيق المحكم. بين مختلف الفروع وتوفير الظروف المناسبة للحجاج أثناء وجودهم في المشاعر، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، النقل، التوجيه الديني، والرعاية الصحية.

كما شدد على ضرورة العمل الاستباقي وتكثيف الزيارات الميدانية إلى المشاعر المقدسة لمعاينة المواقع المخصصة للحجاج الجزائريين. ورصد أي نقائص أو احتياجات قبل بداية مرحلة التصعيد.

لجنة المشاعر الخلية المركزية لضمان سلامة الحجاج

من جهته، أوضح فؤاد لعلاوي أن لجنة المشاعر تعتبر الخلية المركزية التي تضمن سلامة الحجاج وتوفير الظروف التنظيمية والدينية. الملائمة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج. كما دعا أعضاء اللجنة إلى التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة البعثة. ومضاعفة الجهود في الميدان، خاصة في ما يتعلق بسلامة الحجاج في مناطق الإقامة والتنقل. والتأكد من جاهزية الوسائل والموارد البشرية والمادية اللازمة لمواجهة أي طارئ.

وخلال الاجتماع، تم توزيع المهام بشكل رسمي على أعضاء لجنة المشاعر، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم مع السلطات السعودية. المختصة ومع لجان البعثة الأخرى، لضمان الانسيابية في حركة الحجاج والتدخل الفوري في حال ظهور أي إشكال ميداني.

وفي ختام اللقاء، أكد كل من بارود ولعلاوي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والانضباط التام في الميدان. والتفرغ التام لخدمة الحجاج الجزائريين، مشيرين إلى أن النجاح في المشاعر يبدأ بالتحضير المبكر والعمل الجماعي، ويُتوّج بتوفير حج آمن وميسر لحجاج الجزائر.

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