تنصيب لجنة تحقيقات حول العيوب بالسكنات الجديدة

تم اليوم الثلاثاء، تنصيب لجنة تقنية مكلفة بتحديد أسباب العيوب العلل على مستوى السكنات المسلمة حديثًا.

وقال بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، أنّ اللجنة ، تنصيبها اليوم بمقر الوزارة من قبل وزير القطاع كمال ناصري.

أوضح البيان أنّ اللجنة التقنية مكلفة بتحديد أسباب حالات العلل على مستوى البنايات المعنية بالعيوب والنقائص والتي تشكل خطرًا على حياة شاغليها، وكذا تحديد مستوى مسؤولية مختلف المتدخلين والتدابير الاستعجالية للتدخل.

كما أشار البيان أنّ هذا التنصيب جاء تنفيذًا لتعليمات السيد الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

كما نقل البيان أنّ اللجنة تتشكل من عدة هيئات : المراقبة التقنية للبناء “CTC”، المخبر الوطني للسكن والبناء “LNHC”، الـمركز الوطني للدراسات والأبحاث الـمتكاملة للبناء “CNERIB” والـمركز الوطني للبحث الـمطبق في هندسة مقاومة الزلازل “CGS”.

وستوضع هذه اللجنة تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها.