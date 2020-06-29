تنصيب لجنة تحكيم المسابقة الوطنية حول حقوق الطفل “كن مبدعا”

نصّبت، اليوم الإثنين، في مقر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لجنة تحكيم المسابقة الوطنية حول حقوق الطفل التي تخص مجالات الموسيقى، الرسم والقصة.

وستختار هيئة التحكيم الأعمال الفائزة في مجالات الموسيقى، الرسم والقصة التي تصبّ ضمن موضوع المسابقة وهو “حقوق الطفل”.

وقد نظّمت هذه المسابقة الوطنية من طرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وتخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 سنة.

ووضعت لهذه المسابقة ثلاث محاور للمشاركة تتمثل في مجالات الرسم، القصة والغناء، حيث يتم المشاركة في مجال واحد من خلال إرسال الأعمال عبر “الإيميل” أو تطبيق “الواتساب”.

وقد بدأت هذه المسابقة خلال شهر جوان الذي يطلق عليه “شهر الطفولة” وتنتهي آجالها يوم غد 30 جوان 2020، فيما تسلّم الجوائز على الفائزين يوم 15 جويلية المقبل بمناسبة اليوم الوطني للطفل.