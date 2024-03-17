تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب الموسومة بجائزة “علي معاشي”.

وأوضح بيان للوزارة أن اللجنة التي ستضطلع بمهمة دراسة وتقييم الأعمال الفنية والأدبية تتكون من واسيني لعرج روائي وأكاديمي (رئيسا). سَعيد بن زرقة، روائي وأكاديمي (عضوا)، سليمَان جوادي شاعر وكاتب (عضوا). إبراهيم صدّيقي، شاعر وإعلامي(عضوا)، ريَاض بروَال مصمم كوريغراف(عضوا). جمَال عرُوسي، مغني وموسيقي (عضوا)، رابح بن قديدح، نحات و رسام وأكاديمي (عضوا). عَبد النّاصر خلاّف، ناقد مسرحي(عضوا)، رشِيد جرُورو، ممثل مسرحي وتلفزيوني (عضوا)، مَهدي بن عيسى، منتج سينمائي وتلفزيوني(عضوا). محمّد علّال، ناقد سينمائي وإعلامي (عضوا)، حسَان بن زرَاري، ممثل تلفزيوني وسينمائي (عضوا).

وحسب البيان نفسه، تأتي جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” في صدارة الفعاليات الثقافية والجوائز الوطنية. التي تثمن وتشجع الشباب الجزائري على التنافس الخلاق في شتى أصناف الفنون والمجالات الإبداعية. وهي مخصّصة لكل إبداع ثقافي وفني وأدبي، وموجّهة للشباب ذوي الجنسية الجزائرية. والتي تقلّ أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عاما. وتتضمّن جوائز نقدية حسب المراتب الثلاثة.

كما تخصّ جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” مجالات الرواية الأدبية، الشعر. العمل المسرحي المكتوب، الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية وفن الرقص، الفنون السينمائية والسمعي البصري. الفنون المسرحية والفنون التشكيلية.

وبمناسبة تنصيب هذه اللجنة أعلنت الوزيرة عن قرار السيد رئيس الجمهورية بتأسيس جائزتين تقديريتين. جائزة رئيس الجمهورية لنوابغ الثقافة و العلوم، وتتقصد نوابغ من العالم ساهموا في الثقافة والعلوم لخدمة الإنسانية. واعلاء خطاب السلم والتوافق من خلال منتوجهم وابداعهم في الثقافة والعلوم. وتكرم شخصيتين عالميتين في حقلي الثقافة والانسانيات والعلوم والتكنولوجيا.

والجائزة الثانية جائزة الدولة للفنون والآداب، وتتقصد الاحتفاء السنوي بالمساهمين في المشهد الثقافي. والفني الجزائري، ومنحهم تتويجا تقديريا.

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