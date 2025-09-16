تنصيب لجنة تسيير محمية المحيط الحيوي للحظيرة الوطنية لجرجرة

كشف مدير الحظيرة الوطنية لجرجرة أحمد دحموش بالبويرة، أنه تم تنصيب لجنة تسيير محمية المحيط الحيوي لجرجرة. عقب الجمعية العامة المنعقدة بمقر الحظيرة الوطنية لجرجرة بحضور كافة الفاعلين في مجال البيئة والمحيط الحيوي.

وأضاف دحموش، أن الجمعية العامة جمعت ممثلين عن الجماعات المحلية ولجان القرى والجمعيات، إلى جانب متعاملين اقتصاديين ومرشدي الجبال. بالإضافة كذلك إلى أساتذة باحثين من جامعتي البويرة وتيزي وزو و ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية المعنية. مضيفا أن تأسيس هذه اللجنة تم عقب هذه الجمعية، وإثر عمل إستشاري طويل استمر لمدة شهرين مع مختلف قطاعات التسيير. أعقبته حملة تحسيس لمختلف الفاعلين في المحمية الحيوية”.

و أسفر اللقاء، الذي جمع ممثلين عن ولايتي البويرة وتيزي وزو، عن إنشاء هذه اللجنة بفضل “إجماع واسع. حيث تعتبر محمية المحيط الحيوي لجرجرة الأولى وطنيا التي يتم بشأنها تنصب لجنة للتسيير التشاركي والمتكامل . وتضم اللجنة حوالي 70 عضوا، و تتمثل مهمتها في “السعي من اجل إرساء تسيير محلي تشاركي ومتكامل للمحيط الحيوي بحظيرة جرجرة.

للإشارة، فقد تم تسجيل الحظيرة الوطنية لجرجرة منذ مارس الفارط ضمن قائمة التراث الثقافي والطبيعي العالمي. وهي مصنفة من قبل اليونسكو كمحمية عالمية للمحيط الحيوي منذ سنة 1997.

وتمتد الحظيرة على مساحة إجمالية تفوق 18.000 هكتار، منها 8.000 هكتار واقعة بولاية تيزي وزو المجاورة. وتتميز بتنوع تراثها النباتي بما يقارب 700 نوع نباتي. إضافة إلى تراثها الحيواني الذي يشمل حوالي 500 نوع من الحيوانات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور