تنصيب لجنة عمل لمتابعة تجسيد برنامج عصرنة العاصمة

تم اليوم الإثنين، تنصيب لجنة عمل لمتابعة تجسيد برنامج تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة، خلال إجتماع عمل، بمقر ولاية الجزائر، ترأسه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ.

وحسب بيان للوزارة، خصص إجتماع العمل لمناقشة البرنامج الخاص بتطوير وعصرنة الجزائر العاصمة. الذي يندرج في إطار النظرة الاسترتيجية لرئيس الجمهورية القاضية بالانطلاق في تنفيذ المشاريع المدرجة ومتابعة تجسيدها.

وبالمناسبة، إستمع الوزير رفقة والي الولاية، إلى عرض شامل حول مشاريع عصرنة وتطوير العاصمة. وكذا مقاربات تتضمن اقتراحات لكيفية تجسيد البرنامج السالف الذكر.

وفي كلمة له، أكد الوزير أن هذا اللقاء هو امتدادا لعرض النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة. حيث قدم بعض التوجيهات والتعليمات في مجال تطوير شبكة الطرقات، السكك الحديدية والنقل الموجه.

كما ثمن الوزير جهود القطاع ودعم مصالح ولاية الجزائر ومساهمتها في تخفيف الضغط المروري الذي تشهده العاصمة. من خلال تجسيد مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية التي ستمكن من تسهيل وتحسين حركة النقل والتنقل. عبر إستكمال انجاز شبكة الطرق الرئيسية وتطوير النقل الموجه.

وفي الأخير، تم خلال هذا اللقاء الإتفاق على تنصيب لجنة عمل لمتابعة برنامج تطوير وعصرنة العاصمة. يترأسها كل من الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والأمين العام لولاية الجزائر.