تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة لدراسة سبل تحسين الخدمات الصحية

الوطني
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تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة لدراسة سبل تحسين الخدمات الصحية وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد
بقلم أسماء.ع

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن الإرادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية باتت من الأولويات الأساسية للقطاع.

وذكر الوزير، أن هذا يدخل في إطار إصلاح المستشفيات وذلك تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال بن بوزيد، ان تنصيب هذه اللجنة يهدف إلى دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف وزير الصحة، أن تحقيق ذلك يكمن في وسيلة التعاقد التي تم تبنيها في جميع أنحاء العالم.

وأبرز الوزير أن الأمر يتعلق في اصلاح المنظومة لأجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بتحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى.


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