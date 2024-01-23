تنصيب لجنة قطاعية لتجهيز إدارات الولايات المنتدبة الجديدة

تم اليوم الثلاثاء، تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة جاهزية الهياكل الموجهة لاحتضان المصالح الإدارية والتقنية للولايات المنتدبة الجديدة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه تجسيدا للالتزامات القاضية بضمان المرافقة المثلى للولايات المنتدبة السبعة الجديدة. التي أقر رئيس الجمهورية ترقيتها من مصف الدوائر، أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. العربي مرزوق على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة جاهزية الهياكل الموجهة لاحتضان المصالح الإدارية والتقنية للولايات المنتدبة.

وحسب ذات المصدر، ستعنى هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية ذات الامتداد المحلي باقتراح سبل دعم الولايات المنتدبة بالوسائل البشرية و المادية التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

حيث ستعقد اجتماعات نصف شهرية للمتابعة المستمرة إلى غاية الدخول الفعلي للخدمة على مستوى جميع الهياكل مع رفع تقارير دورية عن وتيرة التقدم في ذلك، يضيف البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور