تنصيب لجنة قيادة بقطاع الصناعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد

أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الأحد بمقر الوزارة، على تنصيب لجنة القيادة المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على مستوى قطاع الصناعة.

وجرى التنصيب بحضور كلٍّ من الأمين العام للوزارة، المفتشة العامة، رئيس الديوان، والمدراء العامين والمدراء المركزيين.

ويأتي هذا التنصيب في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي تشرف عليها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على مستوى القطاع الصناعي.

وتهدف اللجنة القطاعية إلى إعداد إطار عملي لترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية، والسَّهَر على تنفيذها ومتابعة مدى تقدمها. مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية، بما يسهم في ترقية مناخ الثقة وحسن التسيير داخل القطاع.

كما يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للوزارة، لا سيما بعد تعيين السيدة القاضي، الجازية جمانة مزعاش، مكلفةً بتسييرها.

وفي كلمته بالمناسبة، شدَّد وزير الصناعة على أهمية هذه اللجنة في ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة، داعيًا جميع الإطارات إلى الانخراط المسؤول والفعّال في تنفيذ المهام المسندة، والعمل بروح الفريق لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل القطاع.