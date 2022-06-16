تنصيب لجنة لمتابعة سير موسم الحج

أشرف، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، على تنصيب لجنة متابعة سير موسم الحج لعام 2022 م ـ 1443 هـ.

وحسب بيان الوزارة، فإن مهمة اللجنة التي تم تنصيبها تتمثل في ضمان الاستماع لانشغالات المواطنين وطمأنتهم على ذويهم الحجاج.

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كما انطلقت اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية من مطار العاصمة، والتي تقل 57 حاجا إلى جانب تعداد البعثة الخاصة بتنظيم الحج. كما أشرف على الانطلاق وفد وزاري هام، على غرار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي. إضافة إلى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ووزير النقل عبد الله منجي.

وقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، إن هناك رحلة ثانية مساء اليوم من المطار تقل 250 حاجا. إلى جانب تسجيل رحلتين على مستوى مطار قسنطينة.

كما كشف سليماني عن موعد آخر رحلة في مرحلة الذهاب من مطار الجزائر والتي” ستكون يوم 3 يوليو المقبل”. على “أن تكون اول رحلة في مرحلة العودة من مطار جدة الدولي يوم 14 من نفس الشهر”. و”آخر رحلة في مرحلة العودة يوم 1 أوت من مطار المدينة”.

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