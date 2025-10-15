تنصيب لجنة لمتابعة مجريات مراجعة القوائم الانتخابية

تم اليوم الأربعاء، تنصيب لجنة تضم أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مكلفة بمتابعة مجريات المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.

وأوضحت السلطة المستقلة للانتخابات، أن مراسم تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة مجريات المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، جاءت خلال اجتماع مجلس السلطة وتحت إشراف كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

حيث خُصص الاجتماع لعرض ومناقشة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بسير العملية داخل وخارج الوطن. لاسيما ضبط قوائم لجان مراجعة القوائم الانتخابية، تعبئة السيدات والسادة منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة. بمناسبة تنظيم هذه العملية، كما تم خلاله تنصيب لجنة تضم أعضاء مجلس السلطة المستقلة مكلفة بمتابعة مجريات المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء في إطار التحضير لانطلاق عملية المراجعة الدورية العادية للقوائم الانتخابية لسنة 2025. التي ستمتد ابتداءً من يوم الاثنين 20 أكتوبر2025 والى غاية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور