تنصيب لجنة متابعة سير موسم حج 1447هـ / 2026م

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي لـ”لجنة متابعة سير موسم حج 1447هـ / 2026م”.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح الوزير أن هذه اللجنة تمثل حلقة وصل آنية بين العائلات في الجزائر وذويهم بالبقاع المقدسة. مشيرًا إلى أن التنسيق يتم بشكل مباشر ومتواصل مع مراكز البعثة الجزائرية بالمملكة العربية السعودية. بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والتي تم وضعها في حالة جاهزية تامة لاستقبال الحجاج.

وفي ختام كلمته، أسدى الوزير تعليمات بضرورة ضمان مداومة أعضاء اللجنة، مع الحرص على الرد على كافة الاستفسارات دون استثناء. مؤكدًا على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان تكفل أمثل بحجاجنا الميامين طوال فترة تواجدهم في البقاع المقدسة.

للإشارة فقد وضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جملة من الوسائل تحت تصرف المواطنين، للاتصال باللجنة من بينها الرقم الهاتفي المخصص للجنة المتابعة: 023.48.44.23، إلى جانب البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected] حيث يتم استقبال مختلف الانشغالات والتكفل بها محليًا، قبل تحويلها فورًا إلى مراكز البعثة بالمملكة لموافاة العائلات بمعلومات دقيقة ومحيّنة.

