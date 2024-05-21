تنصيب لجنة متابعة موسم حج 2024

أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, يوسف بلمهدي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب لجنة متابعة موسم حج 1445هـ/2024م, حسبما أورده به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن السيد بلمهدي, ولدى إشرافه بمقر الوزارة على تنصيب لجنة متابعة موسم الحج الجاري, “أعطى تعليمات تقضي بضرورة ضمان المداومة والرد على جميع الانشغالات التي ستطرح على اللجنة, من أجل التكفل الأمثل بحجاجنا الميامين”.

وستتولى هذه اللجنة -يضيف ذات المصدر– “تلقي انشغالات واستفسارات المواطنين المتعلقة بموضوع الحج, من خلال رقم الخط الهاتفي والفاكس (023.48.44.23) والبريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ([email protected]).