تنصيب لجنة مشتركة بين قطاعي التربية والرياضة لتنظيم البطولة الوطنية المدرسية

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمعية وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حمّاد. ظهيرة اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالمرادية، على اجتماع ضمّ إطارات من الوزارتين.

وحسب بيان الوزارة، فقد خُصص الاجتماع لضبط الترتيبات الخاصة بالتحضير الجيد والمحكم للبطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية التي ستنطلق شهر جانفي من العام القادم (2025)، وتهدف أساسا إلى اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها.

ويأتي هذا في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المسداة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الـ22 سبتمبر الماضي. حول ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، بدءاً من جانفي 2025.

وقد أشاد الوزير بالتنسيق المحكم بين القطاعين، والجهود المشتركة المبذولة في مجال تأطير الرياضات المدرسية. مثمّنا دعم ومرافقة وزير الشباب والرياضة للقطاع. خاصة وأن المدرسة تعدّ خزّان المواهب والنُّخب الرياضية التي يعمل القطاعان على اكتشافها وصقلها ورعايتها.

من جهته، أكّد وزير الشباب والرياضة استعداد قطاعه وجاهزيته للعمل المشترك مع قطاع التربية. مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للرياضة المدرسية كونها خزّان النخب التي تمثّل الجزائر في المحافل الدولية.

وقد قام الوزيران، خلال هذا اللقاء، بتنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين، تشرف على تنظيم هذه البطولة الوطنية المدرسية. وتباشر عملها ابتداء من يوم غد الأربعاء.