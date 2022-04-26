تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الثقافة وهيئة حماية وترقية الطفولة

تم اليوم الثلاثاء تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الثقافة والفنون والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. قصد تفعيل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها سابقا بين القطاعين من أجل دعم آفاق التعاون. والتنسيق لتعزيز حماية حقوق الطفل وترقية الطفولة.

وأشرف على تنصيب اللجنة كل من وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي. والمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي.

وستعمل هذه اللجنة المنصبة على تحديد شروط وكيفيات توسيع التعاون بين وزارة الثقافة والفنون. والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في مجال حماية حقوق الطفل.

وسيقوم الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها. وتشجيع النشاطات الثقافية الموجهة للأطفال من خلال إعداد برامج وطنية مشتركة.

وتتكفل هذه اللجنة بتنظيم نشاطات ثقافية مشتركة موجهة للطفل وتكثيف برامج الطفل في مختلف المهرجانات الوطنية. على غرار مهرجان الشريط المرسوم، مهرجان أدب وكتاب الشباب، المعرض الدولي للكتاب ومهرجان القراءة في احتفال.

كما ستسعى اللجنة الجديدة إلى تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج إلى فضاءات المطالعة العمومية. ومنح الفئات الخاصة التسهيلات اللازمة، وتسهيل إدماج الأطفال في الورشات الفنية والبيداغوجية. على غرار الموسيقى، المسرح، الرسم والأشغال اليدوية، وإنشاء نوادي تثقيفية وتعليمية للطفل لتنمية. وتطوير الحس الفني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بإشراكهم في نوادي الموسيقى الناشطة بدور الثقافة.

وأكدت وزيرة الثقافة على أهمية هذا العمل المشترك. وحرصها على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات التي يمكن أن تقدم إضافة للقطاع.

وذكرت بضرورة عدم إهمال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين من حقهم الحصول على نصيبهم الثقافي. مبرزة أن فضاءات الطفل التي تحوزها وزارة الثقافة والفنون ستعمل على برمجة نشاطات لفائدتهم.

وأوضحت أن مؤسسات الأطفال تحت الوصاية ستسعى إلى تهيئة محيطها لينسجم وذوي الاحتياجات الخاصة. مضيفة بأن مصالحها تعمل على إنتاج ونشر كتب البراي وهو ما سيفتح لهم العديد من الآفاق.

بدورها مريم شرفي تنصيب اللجنة المشتركة بين مصالحها ومصالح وزارة الثقافة والفنون. من أجل توسيع دائرة التعاون وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية الموجهة للأطفال بدون تمييز.