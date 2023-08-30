تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الصيد البحري وبنك “بدر” لمرافقة المهنيين

استقبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ” بدر بنك” بوراي محند .

وأوضحت الوزارة في بيانها أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الوزير مع شركاء القطاع. حيث دار الحديث عن العلاقة التي تربط المؤسسة المالية ” بدر بنك” مع المهنيين و المستثمرين في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات. و آليات توفير المرافقة المالية للمشاريع القطاعية الكبيرة خاصة في شعبة تربية المائيات البحرية و القارية .

وخلق اللقاء بالاتفاق على تنصيب لجنة عمل مشتركة تضم كل من إطارات الوزارة، ممثلي المهنيين والمستثمرين. و إطارات البنك لدراسة انشغالات المهنيين ووضع آلية لمرافقتهم في انجاز مشاريعهم.