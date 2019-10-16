تنصيب لجنة مشتركة لرصد حالة تنفيذ تدابير الطوارئ لمركب الحجار

الوطني
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تنصيب لجنة مشتركة لرصد حالة تنفيذ تدابير الطوارئ لمركب الحجار
بقلم فوزية مسعدي

كشفت وزارة الصناعة والمناجم، عن تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن رصد حالة تنفيذ تدابير الطوارئ بمجمع الحجار للحديد والصلب.

وأفاد بيان صادر اليوم عن الوزارة، أن وزيرة الصناعة والمناجم  شرعت في تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة، بعد الإتفاق عليها في المجلس الوزاري المنعقد في 17 سبتمبر 2019 .

وأوضح البيان أن تنظيم اللجنة تم في أعقاب تعطل نشاط مركب الحجار، في عمليات نقل خام الحديد من مناجم ونزة إلى بوخضرة.

وأكد نفس البيان، أن الهدف من التدابير التي تم تحديدها هو ضمان استعادة وضع المركب وضمان استدامة نشاطه.

وستقوم اللجنة بتقديم مقترحات لوضع حلول، لإستعادة الوضع العام للمركب.

كما سيتعين على هذه اللجنة إعداد تقرير أول خلال شهر ، ستقدمه وزيرة الصناعة والمناجم في اجتماع للحكومة.


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