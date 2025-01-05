تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تجسيد برنامج إنجاز وتهيئة وصيانة شبكة السكة الحديدية

أشرف، وزير النقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الأحد 05 جانفي 2025، بمقر وزارة النقل، على تنصيب لجنة مشتركة بين قطاعي النقل والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لمتابعة تجسيد برنامج إنجاز وتهيئة وصيانة شبكة السكة الحديدية، ومشاريع النقل الموجه.

وجرى ذلك بحضور الأمناء العامون للوزارتين والإطارات المركزية، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين (TRANSTEV)، المدير العام لشركة إستغلال ميترو الجزائر (‏SEMA‏)‏، ومسيري كل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF).

وحسب بيان الوزارة، فقد ذكّر الوزير خلال مراسم تنصيب اللجنة، بضرورة المتابعة الآنية لإنجاز مشاريع صيانة شبكة السكة الحديدية وجميع مشاريع النقل الموجه.

كما دعا الوزير إلى تكاتف الجهود والتنسيق بين مؤسسات القطاعين من أجل تسريع وتيرة الأشغال، مشيرا إلى أن الصيانة هي حفاظ على البنية التحتية الأساسية.

وفي الختام، توجه بكلمة شكر وعرفان لمسيري شركة الإنجاز على مساهمتهم الفعالة في تجسيد العديد من المشاريع السككية الكبرى والهامة عبر ربوع الوطن، داعيا إياهم إلى المواصلة ورفع النسق لبلوغ الأهداف المنشودة، وتمكين المواطن على وجه الخصوص من الحصول على خدمات تستجيب لتطلعاته، وتقوية للإقتصاد الوطني.