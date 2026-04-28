تنصيب لجنة مكلّفة بتقييم تنفيذ المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عيد القادر جلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، جلستي عمل خصصتا لتنصيب لجنة متعددة الاختصاصات مكلّفة بتقييم مدى تنفيذ المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة، وكذا المصادقة على مخطط عمل القطاع للفترة 2026-2028.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال الجلسة الأولى، تنصيب اللجنة المتعددة الاختصاصات. حيث تضم هذه اللجنة ممثلين عن الإدارة المركزية، إلى جانب عدد من المؤسسات تحت الوصاية، من بينها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، والجزائرية للطرق السيارة، ووكالة “أنسريف”، إضافة إلى مؤسسة مترو الجزائر. وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.

وفي هذا السياق، كُلّفت اللجنة بمتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع المسطرة، من خلال إعداد تقارير دورية حول نسب الإنجاز. مع تحديد العراقيل والصعوبات التي قد تعترض سير المشاريع. واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، فضلًا عن رفع تقارير مفصلة إلى الجهة الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم خلال الجلسة الثانية، المصادقة على مخطط عمل القطاع للفترة 2026–2028، وقد شكّل هذا اللقاء فرصة للوقوف على وضعية البرنامج الجاري إنجازه. وتقييم مدى تقدم مختلف المشاريع عبر كافة مجالات القطاع.

وتم استعراض وتيرة التنفيذ، والوقوف على أبرز التحديات المسجلة ميدانيًا. إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتعزيز نسق الإنجاز وضمان تحقيق الأهداف المسطرة.