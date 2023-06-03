أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم السبت، عن تنصيب لجنة وزارية لمتابعة موسم الحج 2023.

وحسب الوزارة، تم تنصيب اللجنة الوزارية للإجابة على إنشغالات وإستفسارات الحجاج على رقم الهاتف: 023.48.44.23. والبريد الالكتروني: [email protected] .

هذا وارتفعت حصة الجزائر من تعداد الحجاج والتي تجاوزت هذه السنة 42 ألف حاج.

وغادر الأربعاء، أول فوج للحجاج الجزائريين، بمطار هواري بومدين الدولي، بالجزائر العاصمة، باتجاه البقاع المقدسة.

وكان وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، قد أكد أن “كل القطاعات المعنية بتنظيم حج 2023، تسهر على تنسيق جهودها إلى غاية عودة آخر حاج من البقاع المقدسة”.