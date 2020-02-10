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تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الصيد البحري

الوطني
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تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الصيد البحري
بقلم فوزية مسعدي

تم، اليوم الإثنين، تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قطاعي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، شوقي عاشق يوسف، رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، على تنصيب اللجنة بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين.

وتطرق الوزيرين خلال اللقاء إلى مناقشة سبل ترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري، والمنشأة في إطار دعم استحداث المؤسسات المصغرة.

بالإضافة إلى ملف الحماية الإجتماعية للصيادين وتوعيتهم بضرورة الإنتساب للضمان الإجتماعي للأجراء وغير الأجراء.

كما تناول اللقاء أيضا مسألة طب العمل وتوفير بيئة عمل سليمة وظروف عمل متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لفائدة مهني الصيد البحري، وتعزيز التنسيق للإرتقاء بالصحة والسلامة المهنية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771539

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