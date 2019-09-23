تنصيب لجنة وزارية مشتركة لإطلاق البكالوريا المهنية غدا الثلاثاء

سيتم تنصيب لجنة وزارية مشتركة، بالتعاون مع الديوان الوطني للمستبقات والإمتحانات، تتكفل بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية، هذا الثلاثاء.

وحسبما نقله موقع الإذاعة الجزائرية، عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الإثنين، ستقترح هذه اللجنة الترتيبات اللازمة لتجسيد هذا المشروع.

ومن بين هذه الترتيبا، توجيه التلاميذ واختيار التخصصات والشعب وتسيير وتنظيم هذه الشهادة الجديدة.

كما ستحدد اللجنة، المعايير والشروط اللازمة لتمكين هذه الفئة من المتخريجين، من الإلتحاق بمؤسسات التكوين العليا.

وأضاف ذات المصدر، ان الحاصل على هذه الشهادة، بإمكانه الإندماج في الحياة العملية ومتابعة تكوين أو تعليم ذو تأهيل عالي، وفق شروط معينة.

وسيتمكن حامل الشهادة، من متابعة تعليممه على مستوى مؤسسات قطاع التكوين المهني، أو على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتحصل المترشح الحائز على البكالوريا المهنية، على الرتية الجامعية لحائز بكالوريا التعليم المهني، وشهادات البكالوريا في التعليم العام.

وسيمثل هذا المؤهل، أول شهادة جامعية واردة في مدونة الشهادات الأكاديمية الجامعية.

للإشارة، لم يستطع قطاع التعليم المهني، من تحقيق الأهداف المسطرة عند أنشائه في استقطاب من 30 إلى 40 بالمائة من تلاميذ الطور المتوسط المنتقلين للثانوي.

ويرجع نقص الإقبال على معاهد ومزاكز التكوين، إلى غياب المعابر نحو الفروع المكيفة في التعليم العالي، وهو ما تطلب التفكير في اطلاق البكالوريا المهنية.