تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمواجهة المضاربة والإحتكار

تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تهدف هذه اللجنة، لتنسيق العمل، على مستوى الأمناء العامين، من أجل مواجهة ظاهرتي المضاربة والاحتكار التي ميزتا السوق في الفترة الأخيرة.

وتم تنصيب اللجنة خلال اجتماع تنسيقي بين الأمناء العامين لكلا الوزارتين عقد بالوزارة، تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.

ويأتي هذا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير القاضية بتعزيز التنسيق ما بين القطاعين من أجل مواجهة المضاربة والاحتكار.

وستشكل هذه اللجنة “الإطار الأمثل والدائم للتدخل والتحكم في أسعار المواد الأساسية في السوق من خلال وضع خطة عمل مشتركة وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود لأجل وضع حد لظاهرة المضاربة”.

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