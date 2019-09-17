تنصيب لجنتين لتعزيز اللغة الإنجليزية في التعليم العالي

تم تنصيب، اليوم الثلاثاء، لجنتين مختصتين في إدراج وتعزيز اللغة الانجليزية على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في شتى أطواره.

وتهدف اللجنتان حسبما أوردته وكالة الأنباء، إلى دراسة الإمكانيات المتاحة لإنجاح العملية و وضع استراتيجية استعمالها في أرض الواقع.

وتتمثل اللجنتان اللتان نصبهما وزير التعليم العالي في اللجنة متعددة القطاعات واللجنة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتتمثل مهمة اللجنة المتعددة القطاعات في ومهمتها التفكير ودراسة تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في المجالات التي تخصها.

بينما تتكفل اللجنة الثانية بوسائل تعزيز اللغة الإنجليزية وبكيفيات الشروع التدريجي في استعمالها في مجالات التكوين لاسيما في البحوث والدكتوراه.

كما تعمل على توسيع النقاش على مستوى كل المؤسسات الجامعية، لوضع برنامج للجنتين يعرض على وزير القطاع ثم الحكومة.

وكلفت اللجنتان بتقديم نتائج أولية عن عملهما بعد شهر من الآن وقبل إعداد برنامج عملهما.

من جهته صرح وزير التعليم العالي ان هذا النوع من المشاريع الذي تتكفل به اللجنتان لن يطبق على المدى القصي بل على المدى الطويل.

وأضاف الوزير أنه على الجامعات الجزائرية استقطاب طلاب أجانب لتوفير مداخيل واستشهد بالجامعات الأمريكية التي

59 مليار دولار من تسجيلات الطلبة.

ووفي ذات السياق قال الوزير الطيب بوزيد، إنه الجزائر تريد استقطاب الطلبة يحبذون الدراسة باللغة الانجليزية لتستفيد الجامعات من مداخيلهم.

كما أشار بوزيد، إلى أنّ الجزائر لا تعد الأولى في القيام بهذا النوع من التجربة، حيث سبقتها، دولة فيتنام والصين وهولندا.