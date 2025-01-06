تنصيب لجنتين لمتابعة مشاريع النقل والواجهة البحرية بالعاصمة

أشرفت السلطات المحلية لولاية الجزائر، على تنصيب لجنتين مختلطتين مكلفتين بمتابعة تجسيد مشاريع كل من المخططين الأصفر والأزرق.

وأضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار النظرة الإستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

وستشرع كلا اللجنتين مباشرة عمليها من خلال عقد اجتماعات دورية، وخرجات ميدانية لدراسة ومتابعة سير المشاريع المندرجة ضمن المخططين.

جدير بالذكر أن المخطط الأصفر متعلق بالنقل والتنقلات بالعاصمة، أما المخطط الأزرق فهو متعلق بعصرنة الواجهة البحرية من عين البنيان إلى تامنفوست.

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