تنصيب لجنتين لمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع غيار المركبات

نصّب وزير الصناعة، غريب سيفي، اليوم السبت، بمقرّ الوزارة، لجنتين مكلفتين بمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع الغيار المركبات وتحقيق الإدماج في مجال تصنيع المركبات، وذلك في إطار إطلاق شبكة وطنية لقطع غيار المركبات.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن الامر يتعلق باللجنة التوجيهية وهي مكلفة بوضع الاستراتيجية العامة لهذا النشاط. وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين .

بالغضافة إلى اللجنة الخاصة بالدراسات والهندسة وهي مكلفة بالجوانب التقنية المتعلقة بالمعايير التقنية. ومعايير الجودة الخاصة بقطع الغيار، مع تقديم الدعم التقني والتكويني للمصنّعين المحليين.

كما سيتم إشراك هاتين اللجنتين في تحديد منهجية حساب نسبة الإدماج الوطني في صناعة قطع الغيار والمركبات. من خلال وضع معايير دقيقة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار مساهمة كل مكوّن محلي في سلسلة الإنتاج، حسب البيان نفسه.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج في إطار إلتزام وزارة الصناعة بدعم المتعاملين الاقتصاديين ومرافقة مشاريعهم، خاصة من خلال المكتب الأخضر الذي سيتكفل بالتنمية و الشراكة الصناعية و متابعة المشاريع الصناعية المهيكلة ومعالجة العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تواجهها ، والذي تم تنصيبه اليوم مع إيداع أولى الملفات المتعلقة بمشاريع هيكلية، يضيف البيان

كما شدد غريب على أن رفع نسبة الإدماج الوطني في صناعة المركبات هو مفتاح تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر، مما سيمكن من تقليل التبعية للاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، وخلق فرص استثمار وشراكات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي.

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