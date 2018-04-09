تنصيب لجنتين مكلّفتين بمشروع المؤسّسة وبمراجعة خريطة التكوينات الجامعية

تم اليوم الإثنين بمقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالعاصمة تنصيب اللجنة المكلّفة بمشروع المؤسسة واللّجنة المكلفة بمراجعة خريطة التكوينات الجامعية للسنوات القادمة.

من أجل التحكّم في نمط جديد ونوعي في تسيير المؤسسات الجامعية.

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، في كلمة له خلال إشرافه على تنصيب هاتين اللجنتين.

أن الأولى تتكفل بمشروع المؤسسة من خلال فحص تقويم وتوجيه الأعمال ذات الصلة التي بادرت و تبادر بها بعض المؤسسات الجامعية.

على أساس دليل مرجعي بما يضمن إضفاء مزيد من التناسق والإنسجام عليها .

و تتكوّن من خبراء وأساتذة و إطارات و رؤساء الندوات الجهوية

أمّا اللجنة الثانية فتتكفل بمراجعة خريطة التكوينات التي ستعكف على وضع المعالم الأساسية لهذه الخريطة.

و تتكوّن هذه اللجنة من أساتذة باحثين على اطلاع و دراية بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومن باحثين ينتمون لمراكز بحث

وطنية بالإضافة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات و إطارات من الإدارة المركزية.

و أوضح حجار أن استحداث هاتين اللجنتين يهدف إلى التحكم في نمط جديد ونوعي في تسيير المؤسسات الجامعية.

من خلال خلق فضاء للتشاور وتبادل الأراء بين المعنيين بهذا المشروع.