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تنصيب لخضر قداري مديرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية وهران

بقلم نسرين محفوف
تنصيب لخضر قداري مديرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية وهران
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أشرف صباح اليوم الأربعاء السعيد سعيود، والي ولاية وهران، على تنصيب لخضر قداري. بصفته مديرا للشؤون الدينية والاوقاف لولاية وهران وبوسيف نوال كمكلفة بتسيير مديرية البيئة بولاية وهران .

وجرت مراسيم التنصيب بمقر الولاية وبحضور مستشار بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف. ونائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس ديوان والي ولاية وهران.

كما تمت مراسيم تسليم واستلام المهام بين المدراء الجدد   للولاية والمدراء السابقين.

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