تنصيب لطفي سلامي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد

تم، اليوم الأربعاء، تنصيب وتسليم المهام للطفي سلامي بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد بولاية الجزائر. وذلك بمقر بلدية سيدي امحمد بالعاصمة.

كما جرى التنصيب في قاعة التشريفات، من قبل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد بحضور أعضاء المجلس. والسلطات المحلية والأمنية وممثلي المجتمع المدني وأسرة الإعلام. وهذا بعد إقرار والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي إلغاء سلطة حلول الوالي محل السلطات البلدية.